RFV Graffiedi fiducioso sulla Fiorentina: "Può fare quello che ha fatto il Como l'anno scorso"

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Mattia Graffiedi, ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Napoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola parlando così del momento dei viola: "Il mercato che ha fatto Paratici ha fatto tornare entusiasmo a Firenze, ma sono giocatori comunque relativamente giovani e mirati. La Fiorentina adesso è competitiva e futuribile. La rivoluzione è stata fatta anche per quello che è successo l'anno scorso. Si parte dal presupposto che peggio dell'anno scorso non si potrà fare, almeno credo. Ci sono le basi per fare un campionato di vertice, non dico per combattere per i primi quattro posti ma comunque lottare per l'Europa.

Io credo che ci potrebbero essere grandi sorprese quest'anno, anche per gli impegni europee delle altre. In questa situazione la Fiorentina può inserirsi. Perché davanti c'è l'Inter, più forte di tutte le altre, per il resto tutto può succedere. Chissà che la Fiorentina non possa recitare il ruolo del Como dell'anno scorso...".

Su Moise Kean invece: "Io spero che possa rimanere a Firenze, può tornare quel giocatore che è stato due anni fa. L'importante è però che ci sia con la testa e abbia la mentalità giusta, molto dipende da quello".