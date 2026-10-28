RFV Orso sul Franchi: "La delibera del Comune prevede una struttura a tre teste: vi spiego"

Federico Orso, esperto di diritto sportivo e professore di diritto amministrativo all'Università di Firenze, è stato ospite negli studi di Radio FirenzeViola nel corso di "Scanner", trasmissione a cura di Giulio e Anna Dini, oggi dedicata nella prima parte ai lavori di restyling dello stadio Franchi. Ecco le parole di Orso, a partire dalla delibera recente del Comune di Firenze in merito alla proposta della Fiorentina: "Questa delibera è figlia di due delibere fatte quest'estate, quando la FIGC ha mosso la questione Euro 2032 al Comune. Poi è stata fatta una struttura "a tre teste": la Fiorentina ha presentato una proposta che prevede due rapporti contrattuali. I tre soggetti sono il Comune, la Fiorentina e la concessionaria dell'impianto: secondo questo schema, tra Comune e Fiorentina non ci dovrebbe essere un legame diretto. Questa struttura va benissimo al Comune, ma proprio il Comune è preoccupato che questa struttura possa essere elusiva nei confronti dell'utilizzatore dell'impianto. E soprattutto, si pone un problema di profitti. Dalle carte, si capisce che il Comune vuole partecipare ai risultati economici della gestione del Franchi, dalla biglietteria ai concerti. Dunque, al fine di stabilire quali sono le percentuali con cui il Comune partecipa ai profitti, bisogna aver molto chiari i rapporti tra Comune e concessionario".