Tragedia in Spagna, decine di morti in un incidente ferroviario: rinviate 24 partite

Il calcio spagnolo si ferma di fronte alla tragedia ferroviaria verificatasi lungo la linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, nei pressi di Toledo. In seguito al drammatico incidente, la Federcalcio spagnola ha disposto il rinvio di 24 incontri di Coppa del Re, inizialmente programmati tra oggi e domani. Una scelta dettata dalla volontà di manifestare vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. Secondo le prime stime, lo scontro tra due treni ha causato oltre 50 morti e 176 feriti.

L'incidente ha gettato l'intero Paese nel dolore, coinvolgendo anche il mondo dello sport, che si è immediatamente mobilitato per esprimere la propria solidarietà. Le partite sospese verranno recuperate in date che saranno comunicate successivamente. Nel frattempo, diverse società hanno affidato ai propri canali ufficiali messaggi di cordoglio: tra queste Barcellona, Real Madrid e Siviglia, che hanno voluto ricordare le vittime e sostenere quanti stanno affrontando le conseguenze della tragedia.

Con questa decisione, la Real Federación Española de Fútbol ha scelto di mettere in secondo piano gli impegni sportivi, lasciando spazio al raccoglimento e alla partecipazione al lutto nazionale. Un gesto che testimonia come, in momenti così drammatici, il calcio possa unirsi al sentimento di un intero Paese, mostrando solidarietà e rispetto verso tutte le persone colpite.