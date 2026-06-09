Il Caffè Nero Bollente: "Grosso come Prandelli, Montella e Italiano: deve riavvicinare i tifosi"

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Nel consueto appuntamento del mattino col "Caffè nero bollente", rubrica di Radio FirenzeViola nella trasmissione "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha proiettato lo sguardo su Fabio Grosso. Nominato ieri nuovo allenatore della Fiorentina, il tecnico ha l'occasione di aprire un ciclo a Firenze e di riportare l'entusiasmo perduto: "Aspettiamo i risultati della trasferta di Paratici e Ferrari in America, ma abbiamo intanto un punto di partenza: Fabio Grosso. Il suo obiettivo è riportare la Fiorentina nelle coppe e nelle grandi del calcio italiano, ma prima di questo c'è da riavvicinare i tifosi alla squadra, proponendo un calcio piacevole e divertente che possa invogliare il tifoso a ripartire.

Un po' come fecero ai loro tempi Prandelli, Montella e alla fine anche Italiano. Nel calcio il risultato è quasi tutto, vero, ma anche la qualità del gioco è importante e Grosso lo sa bene".