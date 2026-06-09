RFV Tosto non ha dubbi: "Favasuli come Ghilardi, a Firenze il livello è molto alto"

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L'ex calciatore Vittorio Tosto è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare del mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole, iniziando da una valutazione su Favasuli: "Alla Fiorentina è successo tante volte di essersi lasciata sfuggire qualche giovane. È capitato anche a Vittorio Tosto negli anni Novanta... La valutazione a Firenze è sempre stata altissima: o sei un giocatore pronto come Chiesa, oppure se sei una via di mezzo come può esser stato Favasuli, la valutazione è sempre molto alta. Lo capisco, perché la piazza di Firenze è importante e quando si mette dentro un giovane deve essere strapronto. Poi però ha trovato anche un giovane come Comuzzo che non era pronto fin da subito ma poi ha raggiunto una valutazione da 35 milioni. È difficile indovinarle tutte, qualcuna la si sbaglia per forza e così è accaduto per Favasuli così come per Ghilardi. Quando si commettono questi errori si pagano dal punto di vista delle plusvalenze".

Vede lo stesso percorso di Ghilardi?

"Ghilardi e Favasuli sono cresciuti sotto casa mia praticamente. Ghilardi è cresciuto nel mio centro sportivo a Lucca, Favasuli in Calabria quando arrivò a Firenze lo volevano tutti. Ghilardi si vedeva subito che sarebbe stato un calciatore. Ma siccome in Italia dormiamo sui giovani, è giusto che le società furbe levino il piatto alle società che dormono".

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