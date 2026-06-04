RFV Nicolini su Martinelli: "Ha un futuro importante, ma deve migliorare con i piedi"

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Enrico Nicolini, ex calciatore della Sampdoria, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando della giovane promessa viola, Tommaso Martinelli: "Le sensazione, di uno che vive questo sport da tanti anni, sono quelle di un portiere con ottima possibilità di crescita. Con i piedi è molto indietro e al giorno d'oggi è molto importante. È molto istintivo e reattivo. Un po' deficitario sulle palle alte, ma sono peccati di gioventù. Secondo me ha un futuro importante con gli allenamenti giusti".

Lei pensa sia meglio fargli fare un altro anno alla Sampdoria o provare a metterlo subito titolare con la Fiorentina?

"La titolarità alla Fiorentina, mi sembra una responsabilità troppo grande. Io ritengo sia meglio fargli fare un altro anno in prestito anno alla Sampdoria, che può essere molto formativo per lui, perché vi è comunque tanta pressione nella piazza blucerchiata. Io gli farei fare un altro anno in prestito".

Ha le carte per poter fare il portiere in Serie A?

"Ha il fisico e la personalità. È stato messo in campo senza preavviso e ha risposto presente, ma per il grande salto aspetterei ancora un anno".

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