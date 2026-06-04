Calamai: "Commisso, ora i fatti: l'obiettivo deve essere il 5°-6° posto"

Calamai: "Commisso, ora i fatti: l'obiettivo deve essere il 5°-6° posto"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:31Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato così dell'attualità in casa Fiorentina: "Nel commentare il lungo e appassionato intervento di Commisso ho detto che l'intervento era giusto e che aspettavamo i fatti. Ma quali fatti? Il presidente ha detto che non pensa lontanamente a una piccola Fiorentina. Allora, qual è la Fiorentina che pensiamo noi? Resto agganciato a quello che aveva detto un anno fa suo padre, Rocco Commisso.

La volontà era quella di fare meglio di un sesto posto a 65. La Fiorentina che Paratici deve andare a costruire deve avere come obiettivo il sesto posto, una qualificazione in Europa League che potrebbe alzare il livello tecnico e d economico. Servono soldi per far questo però, quindi mi auguro che Commisso metta a disposizione di Paratici i soldi necessari per realizzare questo progetto".

Il CNB di Luca Calamai: "Commisso, ora i fatti: l'obiettivo deve essere sempre il 5°-6° posto"