Calamai: "Commisso, ora i fatti: l'obiettivo deve essere il 5°-6° posto"

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Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato così dell'attualità in casa Fiorentina: "Nel commentare il lungo e appassionato intervento di Commisso ho detto che l'intervento era giusto e che aspettavamo i fatti. Ma quali fatti? Il presidente ha detto che non pensa lontanamente a una piccola Fiorentina. Allora, qual è la Fiorentina che pensiamo noi? Resto agganciato a quello che aveva detto un anno fa suo padre, Rocco Commisso.

La volontà era quella di fare meglio di un sesto posto a 65. La Fiorentina che Paratici deve andare a costruire deve avere come obiettivo il sesto posto, una qualificazione in Europa League che potrebbe alzare il livello tecnico e d economico. Servono soldi per far questo però, quindi mi auguro che Commisso metta a disposizione di Paratici i soldi necessari per realizzare questo progetto".