Giorgetti: "Parole di Commisso? 3 cose buone, mancano le scuse ai tifosi"

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Il giornalista Angelo Giorgetti è intervenuto cosi a proposito del discorso fatto nella nottata da Joseph Commisso, alla trasmissione Garrisca al Vento su Radio FirenzeViola: "È stato un monologo verso i tifosi, ci sono tre cose che mi sono piaciute e due che non ho apprezzato in questo discorso. Una delle cose positive è una frase che resterà impressa per tutta la stagione ovvero non penseremo in piccolo, questa frase è importantissima perchè in ballo c'è un incontro tra Paratici e la famiglia Commisso, in cui saranno trattati tanti temi, tra cui il budget del mercato, e una frase del genere non può altro che far ben sperare.

Un'altra considerazione che mi è piaciuta è il pensiero secondo cui dal dolore si può ripartire, ovvero da un punto basso se si capisce che si è sbagliato si può ripartire al meglio, un messaggio di consapevolezza rispetto alla stagione negativa dello scorso anno, che mostra come la società voglia rimediare dopo lo scorso. La terza cosa che ho apprezzato è che sarebbe stato lui il primo a chiedere l'arrivo di un direttore sportivo di altissimo livello, come Fabio Paratici, un atto fondamentale visto che dopo 7 anni è avvenuto un cambiamento nella societa ed è un cosa che mi fa ben sperare futuro. Le cose che non ho apprezzato? Quando ha detto che quando siamo stati tutti uniti le cose sono andate bene, quindi questo vuol dire che prima non c'era unità per una mancata figura che non dava stabilità, questo deve essere un'elemento importante per ripartire e non ricomettere gli stessi errori; inoltre una cosa che avrei fatto è quella di chiedere scusa per questa terribile annata".