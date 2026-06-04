RFV Marianella: "Vorrei una Fiorentina con più giovani. Diamo meriti alla società"

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Massimo Marianella, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" analizzando il momento della Fiorentina: "Joseph ha detto tutte cose giuste, ma sono d'accordo con chi dice che ora contano i fatti. Nel mio roster della prossima stagione ci dovrebbe essere spazio per più giovani di quanto non sia accaduto negli ultimi anni. Parlo di rosa, non di titolari. Ma la Primavera ha vinto uno Scudetto... Il dubbio dovrebbe essere se farli giocare di più fuori o valorizzarli a Firenze. La Fiorentina deve ripartire dai giovani. Commisso ha detto cose giuste. Questa proprietà ha fatto meglio di quanto gli abbiano riconosciuto ma deve fare ancora di più. Ci sono pur sempre tre anni di lotta per la salvezza".

Fa parte di tutte le società avere alti e bassi, no?

"Hai pur sempre dato 92 milioni da spendere sul mercato e sono stati spesi male, però la società li aveva dati. E nel momento in cui si sono resi conto dell'errore, hanno cambiato. Faccio fatica a dare tutte le colpe alla proprietà".

Però in sette anni è stato cambiato poco alla Fiorentina...

"Sì, è giusto. De Laurentiis però con questo sistema ha vinto tanto e sconfessa tutte le teorie del calcio moderno. Lui non manda via nessuno perché il Napoli è una famiglia. Il Milan cambia tutto perché era arrivato a un livello quasi ridicolo. Io a Firenze mi aspetto un anno di ricostruzione e ripartenza. Dovranno essere bravi a liberarsi dei tanti esuberi e io quei vuoti li riempirei con i giovani".

Commisso ha citato per la prima volta un nuovo dirigente, Paratici.

"Non credo che l'abbia scelto lui, al massimo ha contribuito alla scelta di uno nuovo. Credo che il modo di gestire la Fiorentina ora sarà diverso, Joseph non è appassionato come lo era Rocco. Lo gestirà all'americana, come un bene importante di famiglia, nella memoria del papà, ma sarà un pochino più numeri e meno cuore".

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