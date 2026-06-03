Lucchesi: "L'investitura di Paratici? Per fare chiarezza con il ruolo di Ferrari"
Intervenuto oggi su Radio Firenzeviola, durante "Palla al centro", il dirigente Fabrizio Lucchesi si è espresso così sul monologo del patron viola Giuseppe Commisso: "Ha toccato un po' tutti gli aspetti. Io vi chiederei perchè non ho parlato delle ambizioni future o del piano dello sviluppo sportivo. Il resto sono stati tutti argomenti che mi aspettavo".
Cosa ne pensa dell'investitura data a Paratici?
"La davo per scontata però c'è anche da dire che lui non è il proprietario. Io credo che non ci sia neanche stato un ridimensionamento del ruolo di Ferrari perchè sono due figure complementari. Dove finisce l'attivitità amministrativa dell'uno, inizia quella sportiva dell'altro. Per me è semplicemente una chiarezza di competenze diverse volte al bene comune della Fiorentina. Ora aspettiamo i fatti, ma sono convinto che Paratici non ci deluderà, si sarà già portato avanti con il lavoro. Non gli manca nulla a lui".
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