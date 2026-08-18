Calciomercato Kean-Como, trattativa reale o bluff? La Fiorentina attende ma il rilancio non è certo

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La Fiorentina ha detto no alla prima proposta del Como e si chiede se l'interesse non sia soltanto un bluff per accontentare Fabregas

La Fiorentina ieri ha ricevuto la prima offerta per Moise Kean da parte del Como dopo settimane in cui i lariani si erano fermati al semplice sondaggio. 5 milioni subito per il prestito oneroso e 25 per l'obbligo condizionato, con condizioni che però noon sarebbero state automatiche (tipo la prima presenza o il primo gol del giocatore) e che mettevano comunque a rischio il riscatto stesso. Il 'no' viola è stato automatico e dentro al Viola Park più di qualcuno si è chiesto se questo tipo di proposta non sia stata presentata più per dimostrare a Fabregas di averci provato che per prenderlo davvero.

Una settimana da dentro o fuori

Lo stesso allenatore spagnolo è infatti letteralmente innamorato dell'attaccante azzurro e sta spingendo affinché il Como faccia il possibile per acquistarlo. Di sicuro non basterebbe un semplice miglioramento delle condizioni dell'affare proposto ieri, ma sarebbe necessario in primis un esborso immediato più alto o comunque la certezza di incassare l'intera cifra entro la prossima estate. Anche per motivi di bilancio. Al momento non ci sono certezze che questa offerta più alta possa arrivare nelle prossime ore, ma è chiaro che siamo nella settimana del dentro o fuori per il futuro di Kean.

Como-Kean, l'attenzione resta alta

Strategie. Botta e risposta a distanza. Una trattativa che non è entrata nel vivo perché le cifre sono distanti da quelle che serviranno per aprire un vero tavolo, ma la Fiorentina non ha risposto al Como che Kean è incedibile ma solo che la proposta non è all'altezza della valutazione attuale del proprio attaccante. Questo significa che almeno per qualche giorno sarà necessario tenere alta l'attenzione, perché se il Como dovesse passare da un piccolo grande bluff a una mano vincente, allora la Fiorentina si ritroverebbe senza il centravanti titolare a pochi giorni dalla fine del mercato. Ore caldissime, forse per la prima volta più calde del meteo percepito in città. Tutto nel bel mezzo della settimana che porterà all'inizio del campionato. Una telenovela pronta a trasformarsi in thriller, con un finale che resta tutto da scoprire.