RFV Nando Orsi: "In casa Lazio clima pesante. La Fiorentina non può più sbagliare"

vedi letture

L'ex Lazio, Fernando Orsi, ha parlato a Radio FirenzeViola alla vigilia di Lazio-Fiorentina presentando la sfida dell'Olimpico e il momento dei biancocelesti: "La Lazio è una squadra molto quadrata, in difesa ha degli ottimi automatismi infatti prende pochi gol. Avrà il problema centravanti, perché mancheranno tutti in pratica, Castellanos venduto al West Ham, Dia in Coppa d'Africa, Noslin squalificato. Giocherà col falso nueve, credo con Pedro o Isaksen davanti. I tifosi in questo momento sono gli unici che hanno ragione. La Lazio non fa mercato, o se lo fa vende tutti. L'ambiente è deluso ma sostiene la squadra. La squadra è supportata, un po' meno la presidenza, c'è un clima pesante".

E sulla situazione della Fiorentina: "Contro la Cremonese l'ho vista, è stata un po' confusionaria, poi alla fine è entrato Kean e ha fatto gol. Se lui comincia a segnare la Fiorentina può sperare. La vittoria è stata importante ma per salvarsi servono tanti risultati utili consecutivi. Vediamo chi la spunta, ogni partita per i viola è decisiva".

Così invece Orsi, da ex portiere, ha commentato così l'uscita di Tommaso Martinelli, che dopo altri sei mesi nell'ombra di De Gea, ha deciso assieme alla Fiorentina di accettare il prestito secco alla Sampdoria: "Non so se sono sei mesi persi. Lui ha vent'anni e l'occasione in B è importante, secondo me è una buona mossa per tutti".