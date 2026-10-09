N. Pontello: "Ho più paura della gara col Genoa che di tutte le altre"
L'ex dirigente della Fiorentina, Niccolò Pontello, ha parlato di attualità a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola: “È stata una sosta insopportabile… Con tutto il bene che si può volere alla Nazionale, speriamo di non doverne subire più… Senza Fiorentina è una tragedia”.
Come vede la gara col Genoa?
“Nel ciclo che ci attende è la più delicata, vuoi perché viene dopo una sosta con tutti i problemi del caso, vuoi per la situazione del Genoa che non aiuta certamente. Temo più questa partita che tutte le altre, fino alla prossima sfortunatissima pausa per le Nazionali”.
Da qui alla prossima sosta sapremo qual è la vera Fiorentina?
“Dopo queste sei partite dovremmo avere un quadro più definito di quello che potrà essere il nostro campionato. Anche perché in questa serie di gare mi aspetto di vedere quei giocatori che non si sono ancora espressi ai livelli che tutti ci aspettiamo: da Atta a Gonçalves e via dicendo. Bisogna essere abbastanza ottimisti, senza esagerare, perché dobbiamo ancora vedere all’opera elementi che per il prosieguo del campionato possono essere importanti”.
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