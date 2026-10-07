RFV Mpasinkatu: "La Fiorentina ha 5 titolari in mezzo ma non è un problema, vi spiego"

Malù Mpasinkatu, ospite di Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro", si è soffermato sulla Fiorentina e sull'attualità che circonda la squadra di Vanoli: "Fagioli è un buon giocatore e se sarà costante nel suo lavoro e nella sua crescita allora potrà diventare un giocatore importante. Lo stesso per Oulai. Ndour è forte, anche lui ha potenzialità importanti ma tutti devono capire che per diventare grandi giocatori bisogna trovare continuità. Non basta avere caratteristiche di valore. Solo con il lavoro e l'autostima si migliora e si diventa giocatori importanti a livello internazionale. Ma tutti e tre hanno tutto per salire di livello".

Atta è forte?

"Sì. Anche Goncalves è forte e rispetto a quelli di cui abbiamo parlato finora ha qualcosa in più dal punto di vista dell'esperienza internazionale".

Ma di questi 5, chi gioca contro il Genoa?

"Per me sono tutti titolari, ma con i 5 cambi non ci sono problemi. Chi non entra dall'inizio può incidere a partita in corso. Anzi, a volte con gli avversari un po' più stanchi ci possono essere più spazi ed è un'altra partita. In questi casi l'allenatore deve scegliere ma deve anche tenere tutti sul pezzo".

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