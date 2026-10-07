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Probabile sciopero della Curva in trasferta con l'Inter: i motivi
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Emerge in queste ore la possibilità che la Curva Fiesole diserti la trasferta che la Fiorentina giocherà contro l'Inter a San Siro il prossimo 25 ottobre. I motivi che stanno facendo propendere la parte più calda del tifo gigliato a non andare a Milano sarebbero da ricondurre a prezzi dei biglietti raddoppiati al terzo anello rispetto a scorso anno, oltre alle difficoltà nell'acquisto online e alle difficoltà da parte del tifo a organizzare la trasferta se manca la certezza di acquistare i tagliandi per la sfida.
Senza contare i parcheggi a pagamento a diversi kilometri dall'impianto. Una decisione ufficiale non è stata ancora comunicata ma è probabile che la Fiesole non sarà a San Siro.
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