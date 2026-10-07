Come sta Parisi? L'agente: "Sarà l'acquisto di gennaio della Fiorentina"

Intervenuto oggi su Radio Firenzeviola per parlare del rinnovo di Luca Ranieri con la Fiorentina, l'agente Mario Giuffredi a Radio Firenzeviola ha anche spiegato la situazione di Parisi, altro suo assistito alle prese con il recupero dall'infortunio al crociato: "Il recupero di Fabiano sta procedendo bene. Naturalmente ci vogliono dei tempi tecnici e nessuno vuole velocizzare le cose perché deve tornare quando sarà libero nella testa e si sentirà bene fisicamente. Accorciare i tempi non serve a niente. Credo possa essere l'acquisto di gennaio per la Fiorentina. Con Vanoli ha fatto benissimo, secondo me è stato tra i due-tre giocatori migliori della scorsa stagione. La sorpresa più bella, sia da terzino che da esterno. Fare bene nei momenti difficili non è per tutti e lui ce l'ha fatta".

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