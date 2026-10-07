RFV Calamai: "Rinnovo Ranieri, un plauso al club: sarà fondamentale per la rinascita viola"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", ha parlato del rinnovo di Luca Ranieri: "Merita un applauso la scelta della società di sistemare il contratto di Ranieri. Le squadre importanti si costruiscono inserendo grandi giocatori, cercando giovani di talento, ma tenendo dentro il gruppo figure che siano in grado di raccontare il valore di una maglia, il rapporto con la città, con i tifosi, il senso di appartenenza. E in questo senso Ranieri è una figura perfetta.

Lui non è un campione, ma è un giocatore affidabilissimo che quando entra in campo ci mette cuore, testa, gambe. E si vede che lotta non solo per il risultato, ma per rispettare una maglia. Quindi brava Fiorentina, perché anche da questi segnali c’è la conferma che si sta provando a costruire qualcosa di importante".