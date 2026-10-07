Malesani: "Al centenario viola mi ha riportato in stazione un tifoso in motorino"

Alberto Malesani, ex allenatore tra le altre della Fiorentina, ha raccontato a Verona Network un aneddoto relativo al giorno del centenario del club viola: “Ho voluto fare un giorno da tifoso, che mi mancava. Sono arrivato a Santa Maria Novella in treno, e non con la macchina, ho fatto la passeggiata, mi sono guardato un po’ la città. Ho rivisto due, tre cose che andavo a vedere sempre quando ero a Firenze. E poi mi sono diretto verso il campo. Quando ci sono arrivato avrò avuto cento tifosi alle spalle che inneggiavano il mio nome, mi viene ancora la pelle d’oca. Sono andato allo stadio, ho aspettato quelli che venivano dal Viola Park, poi alla fine avevo il treno alle 21:17 mentre alle 20:50 dovevamo entrare tutti quanti.

Io ero con Batistuta e Toldo, gli ho detto “devo tornare, ho il treno” e loro “come mister?”, rispondo “io torno, è sufficiente così per me”. E c’cerano e macchine che potevano accompagnarmi, mi hanno detto “guardi, mister, noi l’accompagniamo ma il tempo è quello che è. Non si può arrivare a Santa Maria Novella velocemente con tutti i blocchi della città”. Allora mi ha dato l’idea uno degli autisti “provi a chiedere a un tifoso se ha uno scooter…”. Detto, fatto! Sono stato tifoso fino alla fine (ride, ndr)”.