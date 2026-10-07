Juventus e Liverpool su Ndour. Ecco quanto cosa il classe 2004

Cher Ndour è stato decisivo nella qualificazione dell’Under 21 agli Europei, trascinando gli azzurrini al primo posto con una doppietta contro la Polonia. A fare il giro del mondo è stato soprattutto il secondo gol, realizzato da circa 70 metri. Il centrocampista si è poi emozionato parlando di Silvio Baldini, definendolo una figura quasi paterna. Dopo i festeggiamenti, Ndour è tornato al Viola Park per preparare la sfida contro il Genoa.

I club interessati a Ndour

Vanoli punta ancora su di lui, forte dei progressi compiuti dal centrocampista sul piano tecnico, tattico e fisico. La sua crescita ha attirato anche l’interesse di Juventus e Liverpool. In estate la Fiorentina ha respinto ogni proposta, con Paratici che lo ha definito incedibile. I viola valuterebbero una cessione solo per un’offerta superiore ai 30-35 milioni di euro, considerando anche la percentuale spettante al PSG. Lo scrive la Repubblica (ediz. Firenze).