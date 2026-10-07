RFV Viviano: "Questa Fiorentina mi ispira fiducia. Hanno fatto bene a rinnovare Ranieri"

L'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante "Uno di noi": "Al di là del fatto che parte in ritardo, questa Viola è stata costruita molto bene. Poi magari il campo dirà tutt’altro. Però sono convinto che, se anche la Fiorentina quest’anno dovesse fare un campionato anonimo, avrebbe creato valore all’interno della propria squadra. Lo ha già creato oggi".

Pradè sbagliò la gestione di Palladino, ma pure Paratici ha preso un granchio con Grosso.

"Pradè si è preso tutte le responsabilità possibili, però non ha soltanto sbagliato. Negli anni ha fatto cose concrete, tangibili. E in più penso che non abbia fatto il passacarte, ma che semplicemente ci fosse un’altra presenza importante con cui doveva prendere le scelte. Cioè Barone. Sarà stato difficile gestire certe cose, probabilmente non tutti avrebbero accettato quella situazione. Se Paratici ha fatto degli errori - quello di Grosso, è evidente - credo sia un po’ presto per rimarcarli".

La sosta è stata positiva?

"Molto. Mastantuono ha avuto il privilegio di vedere l’ultima di Messi, Ndour ha fatto una cosa strepitosa con l’Uner 21, Fagioli ha fatto benissimo in Turchia. La squadra c’è, i valori pure. Bisogna avere pazienza. Non vedo l’ora che sia sabato pomeriggio. Io guardo alla Fiorentina con tanta positività. Questa è una squadra completa, forte, magari costruita in ritardo. Ma va bene così".

Ranieri ha rinnovato il proprio contratto. È giusto?

"Hanno fatto bene, è uno che c’è da tanto tempo, conosce il contesto. Ha dimostrato essere una persona seria e affidabile. Secondo me questi calciatori fanno parte dei grandi gruppi. Poi tutti avevamo contestato la fascia di capitano a lui, però credo che se deve essere una riserva si trovi difficilmente di meglio. Quando gioca il suo lo fa quasi sempre".

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