Andreazzoli: "Sono alla Fiorentina perché incuriosito dall'idea di Paratici"

Aurelio Andreazzoli parla al TgR Rai Toscana. L'allenatore della Fiorentina Primavera ha fatto un punto qualche mese dopo aver accettato l'offerta del club viola, spiegando il perché della scelta: "Sono stato incuriosito, dico la verità, dall'idea di Paratici, dall'idea che mi ha esposto, perché non m'aspettavo. In genere si fanno scelte diverse da questa. E questo mi ha incuriosito"

E questa Primavera, dove può arrivare?

"Siamo giovani e paghiamo un po' di dazio, ma questo lo sapevamo, lo sappiamo, e il tempo ci verrà a favore. Credo che non occorrerà ancora molto tempo per ottenere quello che vogliamo".

Dell'Italia Under 21 cosa pensa?

"Credo che, al di là di chi viene chiamato, sia importante il messaggio che costantemente lancia Silvio Baldini, che è quello di far esprimere dei concetti e dei principi che poi sono basilari, sia per la loro carriera, mi riferisco ai giovani, sia anche per i risultati sul campo. Credo che sia essenziale far capire a quella fascia d'età che forse è rimasto solo uno scalino da superare, ma è uno scalino che richiede molto impegno e molta fatica".

Bisogna essere anche un po' maestri di vita per stare accanto a questi ragazzi, secondo lei?

"È estremamente importante stabilire un rapporto coi ragazzi che sia anche amichevole, che sia paterno anche, ma che sia compreso dai ragazzi come un segno d'affetto, non solo di insegnamento".