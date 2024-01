MPASINKATU A RFV, Belotti è l'ideale, ha fame

FirenzeViola.it

Ore calde per il mercato e su Radio FirenzeViola spazio a Malù Mpasinkatu, esperto di mercato che ha parlato così dei possibili movimenti della Fiorentina: " Ruben Vargas è un buon giocatore che ti può dare un cambio numerico ma non è che sposti gli equilibrio. Dovrà anche abituarsi eventualmente al campionato italiano e non sarà facile; è un buon giocatore, non è che non sarebbe all'altezza, ma varrebbe gli altri che la Fiorentina è in rosa.

Belotti? Da quanti anni è che è accostato alla Fiorentina? Da sempre praticamente. Io lo vedo ora pronto per la Fiorentina. Poi è uno che segna, non si può disimparare a far gol. E poi ha tanta fame e voglia di rilanciarsi dopo anni difficili. Quindi lo prenderei in caso di uscita di Nzola. Anche se devo dire che ieri contro l'Inter Nzola per me ha fatto una delle sue migliori partite a Firenze. In generale, credo che questa società debba spendere, fare anche uno sforzo in più per evitare di avere rimpianti, perché fino a qualche giorno fa la Fiorentina era da sola al quarto posto. Ma confido che un'operazione importante verrà fatta".