FirenzeViola 12 milioni di euro per acquisire un invadente 40% di scommessa sul futuro

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Per chiudere in tempi brevi i colpi Arthur Atta e Alex Jimenez, la Fiorentina ha lasciato due rivendite al 30%: con 12 milioni può riprendersene due terzi.

Il calciomercato della Fiorentina è in piena evoluzione e vede uno scenario cangiante, con sussulti ora dopo ora. Il DS viola Paratici agisce nell'ombra e sta muovendo i fili necessari per provare a costruire una squadra che, dopo la difficoltosa stagione scorsa, si metta alle spalle le difficoltà e torni quindi a competere per i piazzamenti europei. Il tutto però non potendo contare su un budget infinito, nonostante i voli pindarici di qualcuno che si è lasciato trascinare dall'entusiasmo iniziale, e non è un caso che per abbassare certe quote fisse dei trasferimenti, sia stata adottata una tattica ben precisa.

I primi 6 milioni per Atta

La strategia appare chiara e lampante se si guarda a due trasferimenti in entrata nello specifico. Il primo a inserirsi in questo sentiero è stato il colpo Arthur Atta, probabilmente l'acquisto che più ha acceso gli entusiasmi della piazza fino a qui. Per far calare le pretese dell'Udinese, e chiudere la trattativa a 25 milioni di euro di parte fissa, Paratici ha lasciato ai friulani il 30% sulla futura rivendita. Che però può scendere fino al 10% al termine della stagione, in caso di pagamento di una quota prestabilita, di 6 milioni di euro circa.

Un altro 20% su Jimenez

Uno scenario di questo tipo si è ripetuto qualche giorno dopo con l'acquisto di Alex Jimenez. O meglio, con l'arrivo in prestito del laterale spagnolo ex Milan: nel caso in cui la Fiorentina decidesse di tenerlo, ha a disposizione un diritto di riscatto da 20 milioni di euro. Anche lì, il Bournemouth - che ne detiene il cartellino - ha però il 30% sulla futura rivendita. Pure in questo accordo però la Fiorentina ha trovato spazio per acquisire un 20% di questa quota, sempre per 6 milioni circa. Così, al costo di 12 milioni, i viola possono togliersi dalla schiena nei prossimi mesi un fardello del 40% sulle scommesse fatte in questo mercato estivo. In caso di iper-valutazioni future, sarebbe tutto di guadagnato.