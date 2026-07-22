Ferrari su Andreazzoli: “La sua esperienza un valore per la crescita dei giovani”
Aurelio Andreazzoli al centro del progetto giovani della Fiorentina. Il direttore generale viola Alessandro Ferrari, attraverso il proprio profilo LinkedIn, ha voluto sottolineare il valore della scelta di affidare all’esperto tecnico la guida della Primavera, inserendolo nel percorso di crescita del settore giovanile del club: “Al Rocco B. Commisso Viola Park lavoriamo ogni giorno per mettere i nostri giovani nelle condizioni di sviluppare il proprio talento ed essere pronti quando arriverà l'opportunità di dare il proprio contributo in prima squadra”, ha scritto Ferrari.
Il dg viola ha ribadito la filosofia del club: “La scelta di affidare la guida della Primavera ad Aurelio Andreazzoli si inserisce in questa visione: il settore giovanile deve accompagnare i calciatori viola nella loro crescita, preparandoli ad affrontare al meglio le sfide che li attendono”.
Ferrari ha poi evidenziato il contributo che l’ex tecnico di Empoli e Roma potrà portare al Viola Park: “Aurelio porta con sé una profonda conoscenza del calcio e un patrimonio di esperienza che potrà essere determinante nella crescita dei nostri ragazzi, dentro e fuori dal campo”. Un messaggio che conferma la centralità del vivaio nella strategia della Fiorentina.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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