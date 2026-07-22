RFV Il pensiero di Di Chiara per Celeste Pin: "È stato ricordato poco. Che bella la sua positività"

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Alberto Di Chiara, ex giocatore della Fiorentina ed opinionista di Radio FirenzeViola, è intervenuto oggi nel corso di “Viola amore mio” per ricordare a un anno di distanza dalla sua scomparsa Celeste Pin, di cui è stato compagno a Firenze. Ecco le sue parole in merito: “Per me Celeste è stato più di un amico. Credo che sia stato ricordato anche poco, forse per la tragicità del modo in cui ci ha lasciato. Nei rapporti personali ho condiviso tante cose, anche le amicizie e le vacanze estive. Ho condiviso con lui tante di quelle cose che mai avrei potuto pensare che se ne sarebbe potuto andare così. Lui sprigionava positività da tutti i pori: era coinvolgente. Non ho ancora parole e spiegazioni per quanto gli è capitato".

Venendo poi alla Fiorentina, Di Chiara ha aggiunto: "Ho visto fare fin qui delle operazioni confortanti. Certo, anche negli anni scorsi la società si era impegnata spendendo tanti soldi ma per affari che si erano rivelati sbagliati. La società sta dimostrando di voler fare le cose sul serio e di voler ancora investire, in un anno speciale come quello del centenario. Il futuro di Kean? Bisogna intanto capire che intenzioni ha il ragazzo: con la testa giusta penso che possa restare".