RFV Calamai: "Gudmundsson va ceduto. Dodo, ho dei dubbi. Comuzzo da rivalutare"

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Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato delle possibili uscite di casa Fiorentina: "Anche Paratici si è preso un momento di riflessione sul fronte arrivi quindi guadiamo chi potrebbe lasciare la Fiorentina. Ero convinto che su tre giocatori la scelta fosse stata presa. Mi riferisco a Gudmundsson, a Dodo e a Comuzzo. Mi sembrava che per motivazioni diverse fossero tra i primi in uscita.

Invece per il momento sono tutti e tre al Viola Park. Resto convinto che Gudmundsson che vada ceduto, non fa più parte nemmeno moralmente del gruppo e non ha le caratteristiche per fare l'esterno con Grosso. Comincio ad avere qualche dubbio su Dodo, che secondo me comunque partirà all'80%. Mi auguro invece che Comuzzo possa restare ancora per un po', io non lo farei partire".