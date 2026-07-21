RFV Luca Cilli: "Kean? Non mi risulta che voglia andar via dalla Fiorentina"

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Luca Cilli, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si Compra?". Queste le sue dichiarazioni sul mercato della Fiorentina e su Moise Kean, adesso più che mai al centro del mercato: "Io mi schiero apertamente nel partito di chi vuole la permanenza di Moise Kean. A me non è piaciuta per niente la sua annata, ha avuto problemi fisici ma anche atteggiamenti non ottimi in campo e fuori. Dal momento in cui sei un calciatore della Fiorentina devi evitare certi comportamenti e l'ho criticato. Ma l'ho criticato perché lo ritengo molto forte. L'ultimo anno è stato negativo e bruttissimo, ma Kean rappresenta il presente e il futuro della Fiorentina. Il clima è cambiato, il Direttore Sportivo Paratici lo apprezza dai tempi della Juventus.

Quest'anno ci sono i presupposti affinché possa tornare a essere l'attaccante fantastico che è stato nel primo anno a Firenze. Sull'interesse del Como dico che Kean è un calciatore fondamentale per Paratici e Fabio Grosso, lo ritengono l'attaccante ideale per l'idea di calcio che c'è. Poi può succedere di tutto, molto dipenderà dalla volontà del calciatore. Da quanto mi risulta Kean non spinge per andarsene, ma siamo a fine luglio. Il Como è una realtà estremamente attrattiva, non solo dal punto di vista economico, ha una potenzialità incredibile e un allenatore come Fabregas che è uno dei migliori in circolazione, in più vuole fare la Champions da protagonista. Detto questo, lo ribadisco, in questo momento non mi risulta che Kean voglia lasciare la Fiorentina".

E sull'eventualità di un sostituto, Cilli dice: "I nomi che si fanno sono quelli di Dovbyk, Lucca e Pinamonti. Con tutto il rispetto per questi professionisti, passare da Kean a uno di questi tre sarebbe un downgrade gigantesco. Se proprio ne devo scegliere uno prendo però Pinamonti".