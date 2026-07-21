RFV Dovbyk-Fiorentina? Tovalieri sicuro: "Se parte Kean, fanno una scelta importante"

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Sandro Tovalieri, grande ex attaccante tra le altre anche della Roma, è stato ospite di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio". Nell'intervento, ha detto la sua sulla voce che vorrebbe Artem Dovbyk tra i papabili per i viola in caso di addio di Moise Kean: "Intanto mi permetto di fare degli acquisti davvero importanti, dopo l'annata difficile con la Roma non era affatto facile iniziare il mercato così. Dovbyk ha fatto molto bene in Spagna, può fargli bene cambiare ambiente anche perché l'arrivo di Malen ha messo in ombra tutti. Ma Dovbyk è grosso, forte di testa, in area sbaglia poco ed è sempre presente. Se Kean va via e prende lui, fa una scelta importante".

Invece Soulé sarebbe un grande colpo?

"Non potete prenderci tutti però (ride, ndr). Soule è un giocatore bravo e ancora giovane, deve migliorare ancora tanto ma le qualità sono indiscutibili. Non so però se la Roma se ne priverà, perché credo che voglia anche una panchina all'altezza. E come spazio, tra Champions e Coppa Italia oltre il campionato, credo trovi spazio anche a Roma".