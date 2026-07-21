RFV Impallomeni su Kean: "È indiscutibile. Dovbyk al suo posto? Ha una logica"

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Intervenuto su Radio FirenzeViola, nel corso di "Chi si compra?", Stefano Impallomeni ha dato la sua opinione sull'attualità che riguarda la Fiorentina. Queste le parole dell'ex giocatore della Roma, a partire dal possibile addio di Moise Kean su cui si è mosso il Como: "Il mercato della Fiorentina è fatto bene, si vede la voglia di rilancio. Dovbyk nel 4-3-3 di Grosso ha un senso, lui esplode in Spagna con questo modulo e se ha dei rifornimenti dalle fasce ha senso come investimento. Non è Kean, non partecipa al gioco come lui e fa più lavoro spalle alla porta, ma è un attaccante che ha una logica. Ha il gol nel sangue soprattutto nell'area di rigore, nel calcio della Fiorentina potrebbe sfruttare la mole di gioco corale".

Ma venderebbe Kean?

"Al netto di quella che è la sua situazione comportamentale, da un punto di vista calcistico è indiscutibile. Non è un discorso di modulo, è fortissimo, uno che sa giocare anche da solo e che può sfruttare benissimo un calcio come quello di Grosso. Poi, capisco che se arriva un'offerta da 50 milioni si tratti di diversi soldi. Ma il giocatore è indiscutibile, può essere un sacrificio a patto che venga sostituito all'altezza".