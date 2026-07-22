RFV Gautieri: "Il calcio italiano pecca di competenza. La Fiorentina merita di lottare per lo scudetto"

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L'ex calciatore ed allenatore, Carmine Gautieri, è intervenuto a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole a proposito del mercato viola: "Io penso che indipendentemente dal nome e dal blasone di chi arriverà, contano sempre i risultati, fanno la differenza. La Fiorentina si sta rinforzando, ma, poi, bisognerà capire il campo rispetterà le attese. Sentivo parlare di competenza; io penso che nel calcio specialmente italiano di competenze ce ne siano poche e ci sia tanta improvvisazione. Ecco perchè i risultati non arrivano.Quando Viviano parla del progetto della Spagna sono d'accordo, ma lo diciamo da 10-15 anni di seguire il modello Spagna. Però poi siamo sempre dietro e ce ne accorgiamo solo quando trionfa qualche squadra spagnola o la loro nazionale vinci il mondiale. Io penso che le società debbano essere strutturate in un certo modo: ci vuole serietà, ci vuole professionalità, ci vogliono competenze e soprattutto lo scouting, che ti permette di andare a vedere i giocatori che poi tu sai che devi prendere, non è che devi prenderli senza averli neanche seguiti. Racconto un aneddoto di una settiman fa per far capire come è messo il calcio italiano. Una settimana fa mi chiama un procuratore pensando che allenassi ancora il Guidonia. I procuratori non sanno neanche dove stanno andando a parare. Detto questo credo molto nella Fiorentina, che possa fare il campionato che si merita perchè i tifosi meritano grandi successi dopo le ultime annate. Non so se Paratici sia l'uomo giusto, perchè parlano i risultati e la Fiorentina negli ultimi anni aveva messo su squadre importanti. La Fiorentina per blasone, per piazza merita di lottare per lo scudetto".

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