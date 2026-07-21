Il Caffè Nero Bollente: "Kean, per 50 mln vale un sacrificio. Ma Dovbyk e Pellegrino no"
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Nel consueto "Caffè nero bollente" di Radio FirenzeViola, in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato del futuro di Moise Kean e dell'ipotesi cessione: "Faccio una premessa, mi dispiacerebbe vedere andar via Kean perché rimane uno degli attaccanti più forti del calcio italiano. Ma è evidente che a fronte di un'offerta importante un sacrificio è da fare, parlo di cifre dai 50 milioni in su. Rinuncerei a Kean con la convinzione che Paratici troverebbe un'alternativa di pari livello se non addirittura superiore.
Ma tra queste non vedo Dovbyk e neanche Pellegrino. Quindi, addio a Kean se arrivano almeno 50 milioni, ma Paratici ci porti un altro grande bomber".
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