Calciomercato CSC Flash: la Fiorentina osserva Alajbegovic. Pressing anche su Lucca

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Il classico punto di calciomercato sulla Fiorentina a cura della redazione di Radio FirenzeViola con la voce di Niccolò Santi

Torna l'appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la rubrica quotidiana a cura della redazione di Firenzeviola.it con il riepilogo dei movimenti di mercato in casa Fiorentina. Oggi l'attenzione è tutta dedicata agli esterni offensivi e al ruolo della prima punta.

Alajbegovic la nuova idea per l'attacco

La Fiorentina vuole portare in ritiro un nuovo giocatore offensivo e il nome di Kerim Alajbegovic resta di stretta attualità. Sul talento bosniaco classe 2007 è però ancora avanti l’Atalanta, anche se nelle ultime ore la trattativa tra la Dea e il Bayer Leverkusen si è arenata: i nerazzurri offrono 22 milioni di euro, mentre il club tedesco ne chiede 30. Il giocatore ha già fatto sapere di gradire il trasferimento a Bergamo, ma non sono escluse sorprese.

Mastantuono e Garnacho le alternative. Sulle fasce piacciono Volpato e Lang

Per Franco Mastantuono la Fiorentina potrebbe ragionare su un’operazione in stile Nico Paz, puntando quindi su un investimento con formule simili. Più difficile invece la pista che porta ad Alejandro Garnacho, proposto nei giorni scorsi ai viola e sempre più vicino all’Aston Villa. Per il reparto esterni restano sotto osservazione anche Cristian Volpato e Noa Lang, due profili che continuano a interessare la dirigenza viola.

Attacco, riflettori su Kean: sondati Lucca e Pellegrino

Sul fronte delle punte, la Fiorentina non considera Moise Kean un giocatore totalmente incedibile. Per una proposta da circa 40 milioni di euro, infatti, l’attaccante potrebbe partire e per questo motivo iniziano a circolare alcune valutazioni sul mercato. La società viola ha già effettuato dei sondaggi per Lorenzo Lucca del Napoli e Mateo Pellegrino del Parma, due nomi finiti nel radar per un eventuale futuro movimento nel reparto offensivo.