L'Atalanta recupera Scalvini e Sulemana: i convocati per Firenze

L'Atalanta recupera Scalvini e Sulemana: i convocati per FirenzeFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Sono 20 i calciatori convocati da Maurizio Sarri per Fiorentina-Atalanta, gara vaida per la 9ª giornata della Serie A in programma domani alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze (la partita sarà trasmessa in diretta da DAZN):

- Bernasconi Lorenzo (47)

- Carnesecchi Marco (29)

- De Ketelaere Charles (17)

- Éderson (13)

- Elmas Eljif (99)

- Gaetano Gianluca (70)

- Idele Javison (41)

- Kristensen Thomas (31)

- Krstović Nikola (90)

- Obrić Relja (40)

- Pašalić Mario (8)

- Plaia Matteo (53)

- Rowe Jonathan (11)

- Samardžić Lazar (10)

- Scalvini Giorgio (42)

- Sonzogni Mattia (51)

- Sportiello Marco (57)

- Sulemana Kamaldeen (7)

- Zalewski Nicola (59)

- Zappacosta Davide (77)

Stamattina la squadra si è allenata al Centro Bortolotti, prima di partire nel pomeriggio per Firenze. Sulemana e Scalvini hanno svolto l’intera sessione in gruppo. Terapie per Scamacca, Bellanova e Pompei, mentre Kolašinac, Raspadori, Kessie, Kossounou e Hien hanno fatto terapie e palestra.