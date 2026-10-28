L'Atalanta recupera Scalvini e Sulemana: i convocati per Firenze
Sono 20 i calciatori convocati da Maurizio Sarri per Fiorentina-Atalanta, gara vaida per la 9ª giornata della Serie A in programma domani alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze (la partita sarà trasmessa in diretta da DAZN):
- Bernasconi Lorenzo (47)
- Carnesecchi Marco (29)
- De Ketelaere Charles (17)
- Éderson (13)
- Elmas Eljif (99)
- Gaetano Gianluca (70)
- Idele Javison (41)
- Kristensen Thomas (31)
- Krstović Nikola (90)
- Obrić Relja (40)
- Pašalić Mario (8)
- Plaia Matteo (53)
- Rowe Jonathan (11)
- Samardžić Lazar (10)
- Scalvini Giorgio (42)
- Sonzogni Mattia (51)
- Sportiello Marco (57)
- Sulemana Kamaldeen (7)
- Zalewski Nicola (59)
- Zappacosta Davide (77)
Stamattina la squadra si è allenata al Centro Bortolotti, prima di partire nel pomeriggio per Firenze. Sulemana e Scalvini hanno svolto l’intera sessione in gruppo. Terapie per Scamacca, Bellanova e Pompei, mentre Kolašinac, Raspadori, Kessie, Kossounou e Hien hanno fatto terapie e palestra.
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