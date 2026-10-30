Arbitri, Sassuolo-Fiorentina affidata a Marcenaro di Genova

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le terne arbitrali che dirigeranno le sfide valide per la decima giornata di Serie A. Sassuolo-Fiorentina, in programma lunedì 2 novembre alle 18:30, è stata affidata al signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assitenti Dei Giudici e Bianchini, il quarto uomo Ayroldi, il Var Aureliano e l'aiuto VAR Pezzuto.