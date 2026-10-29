RFV Restelli: "Viola? Ci aspettavamo di più da quelli che consideravamo campioni"

Maurizio Restelli ospite negli studi di Radio FirenzeViola. L'ex centrocampista viola, durante "Viola Amore Mio", ha parlato della Fiorentina e delle difficoltà attuali: "Da quelli che consideravamo dei campioni ci si aspettava un passo in avanti. Per ora alcuni sono ancora latitanti. C'è chi ha dato qualcosa in più e chi qualcosa in meno, ma manca soprattutto il gruppo, manca la squadra, manca l'assetto e mancano le idee".

Per Restelli, il problema non riguarda soltanto il rendimento dei singoli, ma anche la capacità collettiva di trovare un'identità precisa e di affrontare le partite con la necessaria determinazione: "In area di rigore un centravanti va marcato. La difesa non può essere questa, e non parlo soltanto degli uomini, ma soprattutto della mentalità. Il calcio si è evoluto, ma certe cose non sono cambiate: in area di rigore un centravanti va marcato. Non gli si può concedere un metro di spazio nell'area piccola".