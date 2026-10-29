RFV Malotti: "La formazione? L'importante è che la prestazione sia superiore a quella di San Siro"

Roberto Malotti, allenatore, intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" ha detto la sua sulla Fiorentina in vista della partita di oggi contro l'Atalanta. Comincia dalla formazione, probabilmente simile a quella di San Siro: "Se la continuità deve rispecchiare la prestazione di domenica, onestamente ne faccio anche a meno. Se poi nell'intervista finale sento dire che è stato messo un mattoncino, alzo le mani.... Per me la prestazione deve essere superiore a cosa si è visto domenica. Per vincere serve qualcosa di più".

Come mai al 29 ottobre Beto non è ancora in forma? O Goncalves non ha 90 minuti?

"In qualsiasi lavoro devi fare forza, e per entrare in forma servono quattro settimane. Non è che uno si allena oggi e domenica è già in forma. Ecco, se dopo tre mesi non sei in forma o sei uno che si allena poco o c'è qualcosa. Non va bene, e poi il ritmo gara te lo dà solo la partita".

Oulai è davvero disordinato come si dice?

"Se con disordine si intende un atleta svogliato che fa come vuole, è un conto, se invece uno è disordinato perché è troppo volenteroso - ossia vuole fare troppe cose - allora è euforia. Quella però è una cosa che puoi controllare e anche portare a tuo vantaggio".