RFV Matteo Anconetani: "Che emozione! Ma il Pisa sta meglio della Fiorentina"

Matteo Anconetani, nipote dello storico Presidente del Pisa Romeo Anconetani, è intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola amore mio" per parlare del ritorno in Serie A, dopo 34 anni, del derby toscano tra la Fiorentina e il Pisa: "È una grande emozione, così come è una grande emozione rivivere la Serie A che è completamente un altro sport in confronto alle altre categorie, ho visto qualche partita del Pisa ed è davvero un mondo a parte".

Come si immagina questo Pisa-Fiorentina?

"È un derby, in un derby può succedere di tutto. Ad oggi il Pisa ci arriva meglio della Fiorentina, esce da una buona prova contro il Napoli dove poteva raccogliere qualcosa in più. A livello di morale il Pisa starà meglio. La Fiorentina ha una bella compagine a disposizione e, per quello che ha raccolto, è evidente che ci sia qualcosa che non funziona".

Quali sono i suoi ricordi legati a suo nonno e al derby toscano?

"Ricordo che nel 1986 si venne via dal Franchi con le camionette della polizia, era un altro mondo, un calcio più bello. Son cose che non scordi. C'erano meno soldi, meno business ma era tutto più vivo, puro e più divertente. Poi ricordo che nel 1994 il Pisa perse 4-0 sia all'andata che al ritorno. La Fiorentina era fortissima c'era Batistuta, era in serie B ma era davvero forte. Ricordo anche l'anno della Florentia Viola che il Pisa vinse 1-0 a Firenze in Coppa Italia. Che vinca il migliore".

