Brambati sulla Fiorentina: "Le responsabilità son più dei calciatori che di Pioli"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" sulla partenza della Fiorentina in campionato e sulla recente intervista di Raffaele Palladino: "È stata una scelta dell'allenatore e va rispettata. Le spiegazioni le sa solo lui e chi era coinvolto, ovvero la Fiorentina. La partenza della Fiorentina quest'anno è stata deludente, non me l'aspettavo perché reputo Pioli un buon allenatore e mi aspettavo una partenza diversa. Dal punto di vista tecnico la squadra sul campo può dare molto di più".

Quali sono le responsabilità di Pioli e quelle, invece, dei giocatori?

"Secondo me son più dei giocatori. Pioli è abituato a stare a grandi livelli, col Milan ha vinto il campionato e si è qualificato in Champions, un Milan che senza di lui ha fatto malissimo. La piazza di Firenze gli calza a pennello, non mi sento di dare grasse responsabilità all'allenatore".

Ci sono molte critiche nei confronti della società, in particolare nei confronti di Pradè, la Fiorentina non riesce mai ad alzare l'asticella..

"L'anno scorso il direttore era stato definito un mago per aver preso Kean, svenduto dalla Juve. Se fosse stato ceduto la Fiorentina avrebbe fatto una plusvalenza incredibile. Quando non ci sono i risultati sul banco degli imputati inevitabilmente ci finisce anche la Società. Anche De Gea è stato un gran colpo, non dimentichiamocelo".

Cosa pensa dell'acquisto di Piccoli? È stato pagato 27 milioni bonus compresi..

"Oggi non li vale ma a me è sempre piaciuto, ha una grandissima prospettiva. Firenze non è una piazza facile, ti mangia, ti mette pressione, non so se caratterialmente può sopportare certe pressioni, non lo conosco".

