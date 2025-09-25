RFV Impallomeni sicuro: "Fazzini deve giocare, Mandragora è imprescindibile"

L'ex calciatore oggi opinionista Stefano Impallomeni è intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra?" per parlare del momento che sta attraversando la Fiorentina e dell'intervista recente di Raffaele Palladino esordendo così: "Non era probabilmente il momento, ha espresso quello che più o meno si sapeva, non ha attaccato nessuno. È evidente che non ha nascosto che la sua visione era completamente differente da quella della società ed ha mollato; pensavo che avesse un'altra squadra dietro ma non è stato cosi, questo depone a suo favore. Ha fatto comunque un grande lavoro, 65 punti. C'era stata una piccola crisi anche lo scorso anno, la Fiorentina aveva solo 3 punti dopo le prima 4 giornate, è risalita, ha fatto una lunga striscia di vittorie consecutive. C'è tempo per rimediare. Ora tocca a Pioli e alla squadra".

Adesso si chiede poche idee ma concrete, scelte semplici per avere risposte semplici..

"L'unico modo per uscire fuori da questa palude pericolosa è questo. La Fiorentina viene inghiottita da tutte le situazioni. Adesso bisognerebbe mettere gente che ha più coraggio che bravura, perché è un momento delicato. Fazzini non può non giocare, la prima maglia è da dare a gente come lui, ha l'argento vivo addosso, corre, si sbatte, ha il piede. Non è una questione di sistemi di gioco, i ragazzi devono dare una sterzata sul piano dell'agonismo, della voglia. Fazzini è l'esempio di quello che serve in questo momento alla Fiorentina: corsa, dinamismo, sfacciataggine. La squadra appena abbozza qualcosa denuncia una fragilità a tratti imbarazzante. A fine settembre la squadra sembra un cantiere, è direttamente proporzionale al cantiere del Franchi. Il disagio di Pioli è la questione principale ma è capace di uscire da questa situazione".

Fazzini ha l'argento vivo, è vero. Perché un uomo di esperienza come Pioli non ci punta di più?

"Non può essere una questione di modulo. In un momento di crisi un giocatore come lui deve giocare. Quando è in campo si vede che lui è contentissimo di giocare nella Fiorentina e che non vorrebbe essere da nessun'altra parte. Ha provato di tutto Pioli, ma se non riesci ad uscirne devi puntare su altro, non sui moduli ma sui giocatori. Contro il Como le sostituzioni di Fazzini e Mandragora e l'ingresso di Fagioli e Sohm hanno cambiato la partita in negativo".

Fazzini porta energia, Fagioli ora non porta le caratteristiche che porta Fazzini..

"A me dispiace perché è molto bravo, ma devi essere anche sfacciato e vivere i momenti di crisi come vivi quelli di successo. Fagioli gioca sempre alla stessa maniera. Mandragora oggi è imprescindibile. La fase offensiva della squadra ma anche quella difensiva dipendono dal centrocampo. La Fiorentina deve trovare l'identità proprio lì nel mezzo. Lo scorso anno nelle 8 vittorie consecutive aveva Bove, Cataldi e Adli ed erano una squadra ordinata. L'ordine te lo da il centrocampo, ancora non è stato individuata la mediana titolare".

