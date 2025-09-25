Pioli spera nel trend positivo contro Pisa e Gilardino
FirenzeViola.it
Stefano Pioli cerca di far ripartire la sua Fiorentina a Pisa, in un derby atteso tanti anni dai tifosi. Ma gli incroci con i nerazzurri e il suo tecnico per l'attuale allenatore viola non sono certo nuovi. Anzi, Pioli può sperare nel trend positivo contro di loro avendo disputato quattro gare contro il Pisa senza alcuna sconfitta (3 V e 1 N) mentre ha incontrato Gilardino due volte quando era sulla panchina del Milan e anche questo bilancio è positivo: una vittoria e un pareggio.
Amarcord anche per Alberto Gilardino visto che l'attuale tecnico dei nerazzurri è stato per quattro stagioni in maglia viola tra il 2008 e il 2012 e nel 2014/15 (di rientro dalla Cina) con in totale 52 reti segnate.
