Proseguono le dirette di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Palla al Centro"!

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi, mercoledì 24 settembre 2025. Adesso fino alle 16:00, e in onda anche sulle frequenze di Lady Radio, c'è “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto. Mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci sarà Niccolò Santi per "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi, Stefano Prizio e Chiara Bevilacqua che vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, prima che Tommaso Loreto continui la diretta fino alle ore 20:00. Infine anche questa sera dalle 21 alle 21:30 ci sarà Extra Viola, il format ideato in collaborazione appunto tra la redazione di Radio Firenzeviola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV.

Per ascoltarci CLICCA QUI!