Niccolini: "Sono antiviola, ho un'antipatia storica nei confronti della Fiorentina e dei suoi tifosi"

Emiliano Niccolini, ex difensore e capitano del Pisa, protagonista della storica vittoria a Firenze contro la Florentia Viola, in piena ricostruzione dopo il fallimento, a pochi giorni dal derby toscano ha commentato i ricordi legati a quel successo in casa viola.

Sente molto questa partita contro la Fiorentina?

“Tantissimo. Ho un’antipatia storica per la Fiorentina, lo dico senza problemi. Non sopporto quel modo di fare, sempre polemico, sempre convinti di essere i migliori. Quest’anno ho anche fatto una scommessa con un gruppo di amici: ho detto che il primo allenatore esonerato sarebbe stato Pioli. Se il Pisa mi regala una vittoria, vinco pure una pizza e birra. Penso però che sarebbe stato meglio un altro risultato contro il Como. Io ho esultato per la rete degli azzurri perché sono proprio un antiviola, ma ora si trovano con l’acqua alla gola e un avversario ferito è sempre pericoloso”.

È stato protagonista di un derby storico, quello vinto 0-1 a Firenze. Che ricordi ha?

“Bellissimi, emozione indescrivibile, anche se personalmente non giocai bene. Ma il ricordo resta, perché si vinse, si festeggiò sul pullman. Mi ricordo bene lo spirito di gruppo e la gioia del gol di Frati. Di recente gli ho anche mandato un video con gli auguri, ricordando proprio quel gol. Una bella emozione”.

Se fosse l’allenatore del Pisa prima del derby, cosa direbbe alla squadra?

“Gli farei capire quanto conta questa partita. Quanto vale per la città. Fargli sentire la responsabilità. Certo, non è facile, perché molti ragazzi non sono di qui, non sentono la rivalità. Però devono capire che questa è una gara diversa, che vale più dei tre punti”.