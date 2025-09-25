RFV Klaus Berggreen: "La salvezza del Pisa varrebbe come lo scudetto per i viola"

Klaus Berggreen ex centrocampista del Pisa, è intervenuto ai microfoni di "Viola amore mio" durante la diretta di Radio FirenzeViola per parlare del derby tra Fiorentina e Pisa in programma domenica 28 settembre all'Arena Garibaldi che ritorna in Serie A dopo 34 anni dall'ultima volta: "Era ora, il Pisa è mancato in Serie A per tanti anni, l'abbiamo aspettato per tanto tempo. È un derby molto sentito, purtroppo la Fiorentina ha quasi sempre vinto. Speravo di vederlo dal vivo perché c'è un'atmosfera particolare magari verrò a vederlo al Franchi. Mi ricordo di Passarella e Antognoni da avversario, erano tra i più forti del mondo in quel momento. Non ho seguito il campionato della Fiorentina fino ad ora, ho seguito solo il Pisa. Per il Pisa salvarsi sarebbe come per la Fiorentina vincere il campionato. Mi auguro che il Pisa si salvi e che la Fiorentina arrivi tra le prime cinque".

Ascolta il podcast per l'intervento integrale..