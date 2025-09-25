Fiorentina-Roma, iniziata la vendita dei biglietti per la sfida del 5 ottobre

Oggi alle 13:13Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha annunciato l’inizio della vendita dei biglietti per la gara casalinga contro la Roma, prevista per domenica 5 ottobre alle ore 15:00. Questo il post pubblicato dal club viola attraverso il proprio profilo X: 