Fiorentina-Roma, iniziata la vendita dei biglietti per la sfida del 5 ottobre
FirenzeViola.it
La Fiorentina ha annunciato l’inizio della vendita dei biglietti per la gara casalinga contro la Roma, prevista per domenica 5 ottobre alle ore 15:00. Questo il post pubblicato dal club viola attraverso il proprio profilo X:
Sono disponibili i biglietti per Fiorentina-Roma💜⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 25, 2025
⚽️ Fiorentina-Roma
🗓️ Domenica 5 ottobre, ore 15
🏟️ Stadio Artemio Franchi
🔗 Acquista qui il tuo biglietto: https://t.co/n5RxWLRohM pic.twitter.com/Fb5qdR647P
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
4 Niccolini: "Sono antiviola, ho un'antipatia storica nei confronti della Fiorentina e dei suoi tifosi"
Copertina
Lorenzo Di BenedettoDopo quasi tre mesi la Fiorentina ancora non esiste. Pioli ha il dovere di trovare la strada giusta: basta esperimenti, servono idee concrete. Un anno fa la svolta arrivò alla quinta giornata, adesso deve essere lo stesso. Con coraggio e senza paura
Angelo GiorgettiSpesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivo
Mario TeneraniSe non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com