RFV Berni: "Palladino ha avuto grande dignità. Contro il Pisa farei un 3-5-2"

vedi letture

Fabrizio Berni ex difensore della Fiorentina, è intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola amore mio" per parlare del momento che sta vivendo la squadra di Pioli e delle recentissime dichiarazioni dell'ex allenatore viola Raffaele Palladino e proprio da qui ha cominciato il suo intervento: "Mi sembra che non abbia detto cose strabilianti. Ha avuto un comportamento corretto, coraggioso e dignitoso, se ne trovano pochi allenatori che lasciano l'ingaggio sul banco e vanno via. I malpensanti credevano che ci fosse un'altra squadra pronta ad ingaggiarlo, così non è stato, ha fatto un'operazione di grande dignità che io ho apprezzato. Se ne è andato e in silenzio, ha parlato solo ora dicendo cose che conoscevamo già più o meno. Non lo rimpiango dal punto di vista tattico perché in più di una circostanza non ho mai condiviso la sua idea del centrocampo a due. In sostanza non condivido le cose che si dicono su di lui ma neanche lo rimpiango".

Pradé esce ulteriormente indebolito dopo le dichiarazioni di Palladino?

"All'interno di una squadra l'ideale sarebbe che coincidessero la visione del direttore sportivo e dell'allenatore. Succede, a volte, che le idee di un ds che ha fatto la campagna acquisti e ha comprato dei determinati giocatori non collimino con quelle dell'allenatore e qui nascono delle frizioni. A onor del vero, anche se Palladino fa questo riferimento - al momento inopportuno - a Pradé, anche Pradé quando Palladino era allenatore della Fiorentina ha fatto qualche uscita che lasciava intendere che la gestione di Palladino non era ottimale. Sono due visioni differenti, possono succedere, ma ci rimette sempre la squadra".

Adesso c'è la situazione ideale per far bene, c'è stima reciproca tra allenatore e dirigenza, eppure si fa fatica..

"Tutti siamo rimasti stupiti dall'avvio della Fiorentina, abbiamo tutti condiviso la campagna acquisti, nelle partite però abbiamo visto prestazioni negative da parte di alcuni calciatori: Fagioli non sta facendo bene, Sohm ha fatto poco, Gudmundsson lo stiamo aspettando e anche i giocatori della scorsa stagione sono in fase di attesa, come Kean. Difficile dire quali siano i motivi. Non c'è impronta di gioco, abbiamo cali fisici, il rendimento dei singoli è peggiorato. Qualche ansia ho già iniziato ad averla, bisogna già trovare un impianto di gioco dalla prossima partita".

Come farebbe giocare la Fiorentina contro il Pisa?

"Io farei giocare la Fiorentina a 3 con Comuzzo, Pongracic e Ranieri, Dodo e Gosens esterni, Fazzini, Nicolussi Caviglia e Mandragora a centrocampo e in attacco Gudmundsson e Kean. Lascerei fuori Fagioli perché fino a questo momento è stato pesantemente negativo, lascerei la difesa a tre e per avere più facilità di palleggio aggiungerei qualità con Fazzini".

Ascolta il podcast per l'intervento integrale..