La sfortuna perseguita Lamptey: più di due anni saltati per infortunio

Domenica pomeriggio la sfortuna ha colpito ancora una volta Tariq Lamptey, che pochi minuti dopo l’inizio della sfida contro il Como è dovuto uscire dal campo a causa di un problema al ginocchio. Ieri è stato sottoposto ad intervento, e successivamente la Fiorentina ha emesso il comunicato ufficiale sulle sue condizioni: “L’intervento ha evidenziato una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore nelle prossime ore inizierà il percorso riabilitativo stabilito”.

Probabilmente, l'anglo-ghanese non rientrerà prima di quattro o cinque mesi. Come accennavamo, non è una novità che il classe 2000 debba arrendersi ai problemi fisici. In particolare sono quattro gli infortuni che hanno interrotto bruscamente il suo cammino. Nel 2020-2021 ha saltato mezza stagione per via di un guaio alla coscia (39 gare saltate); nel 2022-2023 ha avuto un problema al ginocchio che gli ha negato 20 partite; nel 2023-2024 ha saltato 25 incontri per fastidi muscolari; nel 2024-2025 ha perso due mesi per una lesione alla caviglia.

In buona sostanza Lamptey ha cancellato 747 giorni di carriera, e quindi due anni, per infortunio. Una tendenza sconfortante, in primis per il ragazzo che purtroppo deve fare periodicamente i conti con la sfortuna. La Fiorentina fa gli scongiuri perché, sebbene lo abbia pagato una cifra contenuta (6 milioni più bonus) legata al contratto in scadenza col Brighton, non può permettersi di rimanere sprovvista di un sostituto con le qualità e l'esperienza di Dodo. E di riconoscere 1,25 milioni a un calciatore che non dà garanzie.