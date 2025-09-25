Toni sui viola: "Non capisco la strategia in attacco. Piccoli il post Kean?"

vedi letture

L’ex attaccante viola, Luca Toni, ha parlato al podcast YouTube di Aura Sport: “A Firenze c’è qualcosa che non va, è evidente, bisogna capire il modo di giocare. Kean è tra i centravanti più forti, poi c’è Gudmundsson… immaginavo si giocasse col 4-3-1-2. Non capisco come si disponga la Fiorentina davanti. O hai preso Piccoli per poi vendere Kean, perché altrimenti non puoi permetterti di giocare con tre punte se schieri anche Gud. E non puoi certo tenere in panchina un acquisto da 27 milioni come Piccoli. In più dico che calciatori di spessore come Dzeko che non giocano danno fastidio… non puoi prenderlo per fargli fare cinque minuti”.

Come vede la piazza?

“L’ambiente di Firenze non è come quello di Roma dove ci sono quaranta radio che ti insultano e che quando le senti cambi taxi, ma è comunque fastidioso. Più allo stadio con la Maratona e la Tribuna. La scorsa stagione è finita male, con la contestazione. Ma non puoi avere i tifosi contro, serve un tutt’uno affinché le cose vadano bene. Pradè non si è dimesso, ora è partito male e va tutto in salita”.