La gestione nebulosa del problema di Lamptey, il giocatore era tornato in campo

C'è un aspetto della questione relativa all'infortunio di Tariq Lamptey che rendere più nebulosa la vicenda, ed è la la gestione immediata della problematica al ginocchio. Dopo i primi test a bordo campo, scrive La Nazione, lo staff medico aveva deciso di rimandare il giocatore sul terreno di gioco lasciando intravedere un problema meno grave del previsto (ma il giocatore ha chiesto il cambio 1’ dopo). Lo stesso Pioli, nel post-partita, aveva parlato di «qualcosa di non grave», facendo filtrare un ottimismo che tuttavia si è rivelato infondato.

La realtà è stata invece impietosa e porterà la Fiorentina a trovare in fretta nuove soluzioni per la fascia destra, con il baby Fortini primo indiziato ad alternarsi con Dodo.