La gestione nebulosa del problema di Lamptey, il giocatore era tornato in campo
FirenzeViola.it
C'è un aspetto della questione relativa all'infortunio di Tariq Lamptey che rendere più nebulosa la vicenda, ed è la la gestione immediata della problematica al ginocchio. Dopo i primi test a bordo campo, scrive La Nazione, lo staff medico aveva deciso di rimandare il giocatore sul terreno di gioco lasciando intravedere un problema meno grave del previsto (ma il giocatore ha chiesto il cambio 1’ dopo). Lo stesso Pioli, nel post-partita, aveva parlato di «qualcosa di non grave», facendo filtrare un ottimismo che tuttavia si è rivelato infondato.
La realtà è stata invece impietosa e porterà la Fiorentina a trovare in fretta nuove soluzioni per la fascia destra, con il baby Fortini primo indiziato ad alternarsi con Dodo.
Pubblicità
News
Le più lette
3 Proviamo a far giocare 10 partite a Gud. Forse la chiave è la fiducia totale: lui è Kean la soluzione migliore
Copertina
Lorenzo Di BenedettoDopo quasi tre mesi la Fiorentina ancora non esiste. Pioli ha il dovere di trovare la strada giusta: basta esperimenti, servono idee concrete. Un anno fa la svolta arrivò alla quinta giornata, adesso deve essere lo stesso. Con coraggio e senza paura
Angelo GiorgettiSpesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivo
Mario TeneraniSe non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com