Il CNB di Calamai: "Fortini può ripercorrere le orme di Kayode"

Luca Calamai nel suo "Caffè Nero Bollente" di oggi, in onda come sempre su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", si è espresso così sulla situazione dell'infortunio di Lamptey: "Il grave infortunio di Lamptey mette sul tavolo una grande opportunità per Fortini. Il calcio come la vita è così, da un problmea può nascere una grande opportunità. Ci ricordiamo benissimo come l'infortinuo simile capitato a Dodo spalancò le porte della prima squadra ad un giovanissimo e quasi sconosciuto come Kayode che oggi è un titolare addirittura in Premier.

La speranza è che perdendo Lamptey si apra uno spazio per Fortini, lo immagino già titolare in Conference giovedì prossimo. E quindi questo grande talento che ha margini di crescita ancora non identificabili al 100 potrebbe diventare oggi e ancora di più nel tempo uno dei pilastri di una grande Fiorentina del futuro".