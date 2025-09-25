Palladino torna sull'addio: "Non c'erano le condizioni per andare avanti. Idee troppo diverse"
L'ex allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, che lo scorso 30 maggio si dimise rinunciando ad altri due anni di contratto, è tornato a parlare dopo mesi di silenzio. Palladino, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha ripercorso le tappe che lo hanno portato all'addio a Firenze dopo un solo anno alla guida della panchina viola: "Sono orgoglioso del lavoro fatto a Firenze ma non c'erano più le condizioni per andare avanti insieme. Idee e visioni troppo differenti".
Sul rinnovo automatico scattato alla vigilia della gara di Conference League contro il Betis Siviglia ha poi aggiunto: "È stato un qualcosa che sul momento mi ha fatto piacere, ma ragionando a mente fredda sentivo che restare non era più possibile. Questa sensazione me la portavo avanti da un po'.
